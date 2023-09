Venenzia80 e VivaTicket | fu vera gloria?

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 9 settembre 2023) L’edizione 2023 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si chiude ufficialmente oggi, il 9 settembre. Ma per gli accreditati – una fetta non indifferente degli avventori della Mostra, fra addetti ai lavori, studenti e cinefili – l’esperienza è giunta al termine, per certi versi, già cinque giorni prima, il 4 settembre. Quello, infatti, era il giorno in cui si prenotavano i posti per gli ultimi tre giorni di festival tramite il portale, un’autentica piaga per chi frequenta il Lido veneziano dal 2022, quando ha preso il posto di Boxol che era il sito di riferimento per le prenotazioni durante le due edizioni pandemiche, con obbligo di tracciamento, mascherina in sala e capienza limitata al 50%. Un sistema talmente difettoso, soprattutto nei primi giorni in cui lo si usava, che Joana Fresu De Azevedo, giornalista e programmatrice, ha ...