Varianti Covid | Gemmato | Pandemia non c' è | niente allarmismi ; ma riparte propaganda per vaccini e mascherine

(Di sabato 9 settembre 2023) Tornano ad aumentare i casi dianche in Italia: 26.998 positivi (+81%) in 4 settimane. Anche se gli ospedali non registrano contraccolpi di nessun tipo, in linea con quanto dichiarato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), gli orfani dell’emergenza pandemic

Per gli altri non cambia nulla, ma le nuove, compresa quella battezzata Pirola, sembrano ... Emilia Romagna salute prevenzione ospedali controllo doniniStatene sicuri: insieme alle notizie sugli aumenti dei casi e di alcune nuovedel, presto cominceranno a farsi sentire anche le voci dei 'nostalgici' delle misure draconiane di contenimento del virus che abbiamo sopportato per quasi un biennio sulle nostre spalle.Tra qualche giorno verrà approvato da Ema ed AIFA il nuovo vaccino per ilcon l'aggiornamento alle nuove. Ritengo che sopra i 65/70 anni fare la vaccinazione diventi una pratica ...

Covid oggi Italia, crescono casi e morti nel bollettino: varianti più diffuse a settembre 2023, sintomi e nuove regole Adnkronos

Dalla Danimarca, primi studi ufficiali sui sintomi della variante Pirola in Europa, analizzati pazienti con una media di età di 57 anni.Crescono i contagi Covid in Italia. Nell’ultima settimana si registrano 21.309 casi , in aumento del 44% rispetto ai 14.863 della scorsa settimana. Questo il dato del monitoraggio Covid-19 , a cura… L ...