Vannacci presenta il suo libro in Versilia | «Il buonsenso fa paura perché negatoci da decenni»

(Di sabato 9 settembre 2023) Non si fermano le vendite, e non si ferma nemmeno il tour di Roberto. Il suo, Il mondo al contrario, è ancora in testa alla classifica di Amazon. Dopo il faccia a faccia di ieri con Guido Crosetto, ministro della Difesa, il generale ha scelto di proseguire nell’operazione di marketing del testo, che contiene passaggi definiti dai più omofobi e razzisti. Oggi, a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca,ha sottolineato: «Sono convinto che il miosia a norma di ciò che prevede la normativa sulle pubblicazioni. C’è un’inchiesta sommaria che riconoscerà tutto questo in maniera inequivocabile. Ho un ruolo istituzionale che rivendico, ma ho anche una libertà di espressione che rivendico alla stessa maniera. Il mio ruolo non va a cozzare con la posizione delle istituzioni». Oggi, 9 ...

Oggi, a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca,ha sottolineato: "Sono convinto che il mio libro sia a norma di ciò che prevede la normativa sulle pubblicazioni. C'è un'inchiesta ...Li ringrazio per le opportunità offerte " spiega, non chiudendo definitivamente la porta a un'esperienza in politica - le tengo nelle zaino perché da vecchio soldato credo di essere saggio, ...Il personaggiouna vivacità senza eguali, con una capacità di cambiamenti di fronte che lo ... Renderà a Matteo Salvini la sua irrefrenabile doppiezza Il generale Robertonon è di ...

Vannacci presenta il suo libro in Versilia: «Il buonsenso fa paura ... Open

Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA. Se accetti tutti i cookie di profilazione ...'Io faccio il soldato, l'ho già detto a tutti. Lunedì torno in servizio, oggi sono in licenza. Chiunque mi abbia offerto un'alternativa ha espresso parole di riconoscimento delle mie capacità. Non pos ...