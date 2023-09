Vannacci | “Ho difeso neri | ebrei e gay | ora giudicato per idee”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 9 settembre 2023) Il generale: ''Non ho offeso nessuno, non ho espresso pareri politici ma solo pareri su questioni di attualità e sociali'' ”Voglio essereper i fatti e per le azioni, non per quello che penso: per 37 anni ho garantito la difesa di, gialli, rossi, gay,, israeliani e di tutte le persone per le quali sono intervenuto nei vari teatri e operazioni, non vedo perché domani, solo per il fatto che ho pubblicato un libro mi dovrei comportare in maniera diversa”. Lo ha detto il generale Robertoa margine della presentazione del suo libro ‘Il mondo al contrario’ a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, ribadendo di non aver ”leso la dignità di nessuno”. ”Non ho offeso nessuno, non ho espresso pareri politici ma solo pareri su questioni di attualità e sociali”, ha detto. Tra le varie ...