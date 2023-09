Vangelo di oggi 9 Settembre 2023 | Lc 6 | 1-5 | Video commento

(Di sabato 9 settembre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi sabato 9, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Il Figlio dell’uomo è signore del sabato”. “Gesù non dà importanza semplicemente all’osservanza disciplinare e alla condotta esteriore. Egli va alla radice della L'articolodi: Lc 6,1-5proviene da La Luce di Maria.

... "La Chiesa, ancora, fa poco per formare nuove leve di esorcisti". E aggiungeva: "Io paura del ... perché cerco di seguire il Signore e fare ciò che dice il. E questo gli dà fastidio. Allo ...... alla malattia", ha spiegato il presule che ha richiamato l'importante indicazione deldi ... Nell'omelia, l'arcivescovo ha rilevato come "grande sia la capacità di comunicare ma altrettanto ...Indimenticabile, infine, la figura di don Pino Puglisi,più viva che mai come racconta ... armato solo del suo sorriso e dell'amore per il. Un martire ucciso in odio alla fede che ha ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 8 Settembre ... Cerco il Tuo volto

Il diavolo esiste. Parola di Papa Francesco. Anzi, parola di Gesù Cristo che nel Vangelo viene tentato più volte dal demonio nel deserto. Credere nel diavolo, dunque, è ugualmente un atto di fede. Nes ...“I sacerdoti, donando sé stessi, ci insegnano che Dio è la realtà più bella dell’esistenza umana”. Sono circa 32 mila in Italia i sacerdoti che – come ...