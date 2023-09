Valerio Scanu si è sposato con Luigi Calcara | per il cantante abito bianco e strascico

(Di sabato 9 settembre 2023) Diventano virali le immagini del matrimonio trae il suo compagno. I due si sono uniti civilmente il 7 settembre a Roma, a tre anni esatti da una data drammatica per iluscito da Amici, quando purtroppo perse il padre a causa del Covid. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile presso il Campidoglio. Ad officiare la cerimonia è stata Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale. I testimoni sono stati i fratelli di entrambi e le migliori amiche. Alla cerimonia ha fatto seguito il banchetto di nozze presso la Collinetta Eventi, location per eventi in via di Vermicino. Come mostrano i numerosi scatti e video del momento, ilindossava un competo total white con un lungo, ed è stato accompagnato ...

