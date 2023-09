Valerio Lundini | «Ho fatto le elementari dalle suore | ti impongono di non dire parolacce | così ti sfoghi da adulto»

Leggi su open.online

(Di sabato 9 settembre 2023) Il comico e musicistasarà ospite alla Festa del. E oggi con il quotidiano riepiloga gli inizi della sua carriera. Non tanto quella di comico, ma quella di “cazzaro”: ovvero di chi organizzava scherzi perfidi agli amici. Un esempio? «Le cabine telefoniche. Chiamavamo i numeri verdi delle compagnie e poi chiudevamo con pernacchie o facevamo abbonamenti a nome d’altri». Ma non solo: «Quando ero all’università stampavo artigianalmente avvisi falsi. Che appendevo in facoltà: ‘Causa sciopero la macchinetta del caffè è guasta. Rivolgersi inzione’. Restavo lì a vedere l’effetto che faceva. Funzionava, di solito». Le scuole, che è laureato in lettere, hale scuole...