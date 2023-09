Vaccino Covid | l' Oms ai fragili | Fare booster se raccomandato | Ghebreyesus torna alla carica - VIDEO

Brasile L'app non rintraccia le persone che hanno fatto il- 19 Affermazione falsa: gli utenti dei social media in Brasile hanno condiviso un video in cui un uomo non identificato ......and Drug Administration starebbe pianificando le versioni aggiornate dei vaccini contro il, ... Moderna ha annunciato che il suoanti - Coronavirus aggiornato protegge contro Pirola e ...Il- 19 non fa più paura, ma le sue varianti continuano a circolare in tutto il mondo. Anche in ... scatta l'operazione contro la prossima pandemia:in 100 giorni La variante dominante: ...

Covid. L'alert Oms: “Aumentano decessi e ricoveri. Non aspettare per nuova dose di vaccino” Quotidiano Sanità

L'Istituto Superiore della Sanità segnala un incremento di casi. Ma il professor Bassetti mette in guardia dalla comunicazione di stampo allarmista e fa chiarezza sulla nuova circolare ministeriale.Non si ferma la corsa del Covid, che - nell'ultima settimana - ha fatto registrare un incremento dei casi con un +44%.II ...