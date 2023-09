USA | Weah | «Schemi di Allegri? È ancora una fase di apprendimento per me»

(Di sabato 9 settembre 2023) Timothy, nuovo acquisto della Juventus, ha parlato della sua esperienza in bianconeri dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti Timothy, nuovo acquisto della Juventus, ha parlato della sua esperienza in bianconeri dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Èunadiper me. La Juve lo scorso anno era più difensiva, adesso mi sta facendo giocare in un ruolo più offensivo, arrivare da dietro che è un qualcosa che amo fare. Amo tenere pressione agli avversari. McKennie? Ci capiamo in campo, la nostra chimica è davvero buona. Ora che siamo nella stessa squadra sicuramente la nostra chimica migliorerà».

