Usa | la Corte d’appello su Biden | “La censura social su elezioni e Covid ha violato la libertà d’espressione”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 settembre 2023) UnaUsa ha stabilito che la Casa Bianca, l’amministrazionee l’Fbi hanno probabilmenteil primo emendamento, che sancisce ladi espressione, spingendo le compagnie di Big Tech a rimuovere daipost che facevano disinformazione sued. La sentenza che smaschera, Casa Bianca e Fbi La sentenza viene considerata una vittoria dai conservatori che hanno accusato in questi anni l’azione di controllo sui– che ha portato per esempio a bandire Donald Trump dalle principali piattaforme dopo l’assalto al Congresso – una violazione delladi espressione. Ma in ogni caso, i sostenitori della misura, ritengono che la sentenza della ...