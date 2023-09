US Open | Medvedev torna in finale con Djokovic | Alcaraz ko ' Da 0 a 10? Partita da 12'

Il russo Daniil(numero 3 Atp) ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del ranking mondiale, e ha raggiunto la finale degli Us. Il punteggio finale è stato 7 - 6, 1 - 6, 6 - 3, 6 - 3.Il serbo, che domenica andrà a caccia del 24esimo titolo in un Major, diventa anche il primo tennista a raggiungere almeno 10 finali in due dei quattro Slam (Australiane US)....giocherà la sua terza finale allo USdopo quella persa contro Rafa Nadal nel 2019, la sua prima in uno Slam, e il trionfo del 2021 contro Novak Djokovic fermato a una vittoria dal ...

Us Open, Medvedev batte Alcaraz e vola in finale

'Avevo detto che mi sarebbe servita una partita da 11, su una scala da 0 a 10. A parte il terzo set, ho giocato da 12. E' l'unico modo per ...Il russo gioca un match sontuoso e si qualifica per la terza volta in finale a New York: ritroverà Djokovic come nel 2021 ...