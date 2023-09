US Open | Medvedev batte Alcaraz | finale contro Djokovic

(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) – Il russo Daniillo spagnolo Carlose vola inall'US2023, dove domenica 10 settembre affronterà il serbo Novak, testa di serie numero 3, supera in semilo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, per 7-6 (7-3), 6-1, 3-6, 6-3 in 3h19'. Il russo se la vedrà con, vincitore in 3 setlo statunitense Ben Shelton. Il numero 2 del mondo si impone per 6-3, 6-2, 7-6 (7-4) in 2h40'. "Ho detto che, in una scala da 1 a 10, avrei dovuto giocare a livello 11 perre. Ho giocato a livello 12, a parte il terzo set", il commento di. "E' l'unico modo per ...

