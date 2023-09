US Open | Medvedev batte Alcaraz | finale contro Djokovic

(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) – Il russo Daniillo spagnolo Carlose vola inall’US2023, dove domenica 10 settembre affronterà il serbo Novak, testa di serie numero 3, supera in semilo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, per 7-6 (7-3), 6-1, 3-6, 6-3 in 3h19?. Il russo se la vedrà con, vincitore in 3 setlo statunitense Ben Shelton. Il numero 2 del mondo si impone per 6-3, 6-2, 7-6 (7-4) in 2h40?. “Ho detto che, in una scala da 1 a 10, avrei dovuto giocare a livello 11 perre. Ho giocato a livello 12, a parte il terzo set”, il commento di. “E’ l’unico modo per ...

Djokovic ha staccato il pass per la finale degli Us, dove inconteràche a sorpresa ha eliminato Alcaraz , il numero uno al mondo. Al termine della semifinale contro Shelton, Nole è stato protagonista di un gesto che non è passato ...era già arrivato in finale agli Usnel 2019 ma era stato battuto da Rafa Nadal. Il successo del 2021 resta l'unico in uno Slam, domenica sera Daniil cercherà di fare il bis. Una sua ...nella finale degli Usdel 2021 ha "spezzato" il sogno di conquistare il Grande Slam di Djokovic. Intanto si gode il successo contro Alcaraz: "Sapevo di dover fare il 110 per 100 e ci ...

Straordinario Medvedev! Fa fuori Alcaraz e va in finale contro Djokovic La Gazzetta dello Sport

Nadal, Djokovic, Djokovic, Nadal, Djokovic. Sono questi i nomi degli avversari affrontati da Daniil Medvedev nelle finali Slam, compresa quella in arrivo agli Us Open. Se c’è un uomo che negli ultimi ...Il coach del finalista russo dello US Open 2023 prende la parola su quanto fatto finora: tanti sacrifici per molti risultati, ora la prova del nove ...