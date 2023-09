US Open Junior 2023 | Cinà sconfitto in semifinale da Fonseca | sfuma il sogno del 16enne azzurro

(Di sabato 9 settembre 2023) Due sospensioni (la prima per il forte caldo, la seconda per la pioggia) intervallano ladegli USche ha visto uscireil nostro Federico, battuto 6-4 3-6 6-4 dal 17enne brasiliano Joao, settima testa di serie. L’aveva strappato il servizio, portandosi sul 2-0 in apertura, ma ha subito l’immediato controbreak, prima di cedere nuovamente la battuta nel settimo gioco. Nel secondo periodo, all’ottavo game, stavolta èa piazzare il break di vantaggio che gli consente di chiudere sul 6-3. Il terzo set è una battaglia di nervi, che vede ilpalermitano cancellare sette palle break. All’ottava chance peròchiude 6-4 e nega la possibilità di vedere il ...

già bell'e pronto a due giorni dall'ultimo atto degli Us. Oggi, nella prima semifinale nell'... dove siedono la mamma, che è stata unadi livello, e il padre, finalista al Roland Garros e ...

Us Open Junior, il 16enne Federico Cinà è in semifinale Sky Sport

Applausi a scena aperta per Francesco Felici. Il 18enne di Bastia Umbra si giocherà il titolo agli Us Open di tennis in carrozzina per la categoria juniores. Nella semifinale disputata sul cemento di ...