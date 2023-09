US Open | il programma | alle 22 la finale Sabalenka - Gauff su SuperTennis

(Di sabato 9 settembre 2023) La nuova numero 1 del mondo di singolare contro la nuova numero 1 di doppio. Restano solo Arynae Coriin corsa per il titolo allo US2023. Tutto in gioco, appuntamento stasera ...

Potrebbe diventare la prima a vincere entrambi gli Slam sul duro in una stessa stagione dal 2016 (Angelique Kerber l'ultima a riuscirci), l'ottava complessivamente nell'era. E' già la quinta a ...È tutto pronto per la ventitreesima edizione dei SardiniaItf1 Series, il torneo di tennis in carrozzina più importante d'Italia e tra le manifestazioni ...dollari di montepremi) è inda ...Dal G20 Dal G20 si Nuova Delhi sono arrivate le parole di vicinanza del presidente indiano Narendra Modi : "Prima di iniziare con ildel G20, voglio esprimere le mie condoglianze per la ...

Ecco il programma del «Festival di Open - Le sfide del futuro» a Parma il 15 e 16 settembre Open

La nuova numero 1 del mondo di singolare contro la nuova numero 1 di doppio. Restano solo Aryna Sabalenka e Cori Gauff in corsa per il titolo allo US Open 2023. Tutto in gioco, appuntamento stasera ...Il russo domina l'incontro e vince con il punteggio di 7-6, 6-1, 3-6, 6-3 dopo tre ore e 22 minuti di partita NEW YORK (Stati Uniti) - Daniil Medvedev conquista a sorpresa la finale degli Us Open batt ...