Us Open | Djokovic in finale | il giallo della sua esultanza

...1 3 - 6 6 - 3 da Daniil Medvedev nella semifinale degli US2023. Una sconfitta amara per lo spagnolo, che da lunedì abbandonerà la prima posizione del ranking mondiale a favore di Novak,...Per battere Carlos Alcaraz serviva 'il 110%' . Adesso per vincere la finale degli USper la seconda volta contro Novaka due anni dal precedente del 2021 servirà qualcosa in più. Daniil Medvedev alza l'asticella e ha tutto per riuscire a farlo dopo la grandissima ...Medvedev e pubblico Us: c'è un precedente Non usa mezzi termini Medvedev che con il pubblico ... Intanto si avvicina l'ultimo atto del torneo nel quale ci sarà da affrontare: "La sfida è ...

Djokovic, lezione a Shelton: è la quarta finale Slam del 2023, in carriera sono 36 La Gazzetta dello Sport

Il russo domina l'incontro e vince con il punteggio di 7-6, 6-1, 3-6, 6-3 dopo tre ore e 22 minuti di partita NEW YORK (Stati Uniti) - Daniil Medvedev conquista a sorpresa la finale degli Us Open batt ...Il serbo supera senza problemi il giovane Shelton e raggiunge la decima finale agli Us Open. Lo sfidante sarà Medvedev che a sorpresa piega Alcaraz in quattro set ...