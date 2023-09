US Open 2023 | troppo Djokovic per Shelton | il serbo conquista la 36esima finale negli Slam

(Di sabato 9 settembre 2023) Il martello di Nolecontinua a battere insistentemente.Stati Uniti, agli USilsembra avere le idee abbastanza chiare: partire forte, governare le partite, chiuderle il prima possibile e vincere. E’ stato così anche nella semicontro il beniamino di casa,, che ha pagato un pò di inesperienza e di colpiazzardati. Poi la classe diha fatto il resto. Ed è tanto. In un arena gremita il match inizia con unoche sin dall’inizio del match cerca di chiudere lo scambio nel più breve tempo possibile, arrivando spesso e volentieri a rete. La tattica paga per i primi punti, ma dopo il numero uno in pectore inizia a prendere le misure e a governare scambi con una difesa da alieno. ...

Nell'intervento di Giorgia Meloni in difesa del compagno Andrea Giambruno , la giornalista Lilli Gruber pensa che ci sia stata almeno una grande lacuna. Intervenuta alla festa del Fatto Quotidiano a ...Atm, l'azienda controllata al 100% dal comune di Milano e che si occupa del trasporto pubblico locale in città, è alla ricerca di nuovi autisti. E per trovarli ha deciso di puntare su due nuovi ...Crescono le segnalazioni di gatti scomparsi tra alcune località dell'Appennino bolognese dove c'è chi è pronto a premiare con migliaia di euro chiunque fosse in grado di riportare gli animali a casa. ...

Us Open 2023, i tennisti senza forze e il timore: se fosse Covid Vanity Fair Italia

(Adnkronos) – Novak Djokovic in finale all’US Open 2023. Il serbo, testa di serie numero 2, nella prima semifinale supera lo statunitense Ben Shelton per 6-3, 6-2, 7-6 (7-4) in 2h40'. Djokovic in fina ...Nell'ultimo atto attende Alcaraz o Zverev, in campo nella notte italiana. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky Ancora Nole, sempre Nole. Djokovic mette ancora il ...