US Open 2023 | Medvedev e la partita perfetta | Alcaraz battuto | torna in finale con Djokovic

(Di sabato 9 settembre 2023) La, “l’unico modo per batterlo”, permette a Daniildi superare Carlos7-6(3) 6-1 3-6 6-3 e di conquistare l’accesso alladegli UScontro Novak, a due anni dal trionfo del russo nell’ultimo atto del 2021. “Avevo detto che mi sarebbe servita unada 11, su una scala da 0 a 10. A parte il terzo set, ho giocato da 12”, le parole a caldo del russo, costretto a cancellare due palle break nel quarto game del primo set. Da qui però il suo rendimento sale vertiginosamente: tiene due volte di fila a zero il servizio e nel momento decisivo è il più lucido, vincendo il tie break sul 7-3. Un’iniezione di fiducia a tutti gli effetti e L’autostima si riflette nell’andamento del secondo set. ...

NEW YORK (Stati Uniti) - Daniil Medvedev conquista a sorpresa la finale degli Usbattendo lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nella notte italiana, il russo - dopo 3 ore e 22 minuti di gioco - ha superato il numero uno al mondo in quattro set, con il punteggio di 7 - 6, 6 - 1 3 - 6 6 ...Novak Djokovic conquista la sua 36esima finale negli Slam nella sua straordinaria carriera, battendo Shelton idolo di casa e giovane con prospettive importanti. Il serbo si è guadagnato la finale ...

Federico Cinà e Fabio De Michele hanno staccato il pass per il terzo turno (ottavi) dello US Open Junior, torneo ITF di categoria Grade A di scena sui campi in… Leggi ...È tutto pronto per la ventitreesima edizione dei Sardinia Open Itf1 Series, il torneo di tennis in carrozzina più importante d'Italia e tra le manifestazioni ...