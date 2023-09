US Open 2023 | Gauff contro Sabalenka | a New York il torneo femminile offre la migliore finale possibile

(Di sabato 9 settembre 2023) Sabato 9 settembre 2017. Sloane Stephens domina il derby diuna Madison Keys divorata dalla tensione e si aggiudica gli US. Tutt’oggi resta quella la data dell’ultimo trionfo nel singolaredello Slam a stelle e strisce. Nei due anni successivi non andarono infatti a buon fine i tentativi da parte di Serena Williams di tornare a vincere sotto le luci della Grande Mela, uscendo sconfitta prima da Naomi Osaka nel 2018 e poi da Bianca Andreescu nel 2019. A distanza di sei anni precisi, sabato 9 settembre, a inserire il proprio nome nell’albo d’oro dele nella storia del tennis non solo a stelle e strisce, ci proverà Coco. 19enne di Atlanta, laè uno di quei casi – rari ma non troppo nel tennis ...

Il comico e musicista Valerio Lundini sarà ospite alla Festa del Fatto. E oggi con il quotidiano riepiloga gli inizi della sua carriera. Non tanto quella di comico, ma quella di "cazzaro": ovvero di ...Una richiesta provvidenziale quella ricevuta da Andrea Girardin Gibin, caposquadra degli operai che stavano lavorando sui binari a brandizzo quando cinque di loro sono stati uccisi da un treno in ...L'anno scorso gli Usse li era visti da casa, bandito dagli States per via del suo ostinato rifiuto a vaccinarsi. E' in cerca di rivincita. Vuole il poker da calare davanti a tutti, al pubblico ...

Us Open 2023, i tennisti senza forze e il timore: se fosse Covid Vanity Fair Italia

Un ritorno in grande stile per Novak Djokovic allo Us Open. Con l’ultima vittoria, il fuoriclasse serbo ha raggiunto un traguardo davvero importante L’ultima volta che aveva… Leggi ...(Foto da Twitter) ROMA – Accade tutto in pochi minuti. A New York si giocano gli ottavi di finale di US Open, quarto e ultimo dei tornei di tennis del Slam. Nel… Leggi ...