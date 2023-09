Us Open 2023 | Djokovic | “Opportunità storica Voglio sfruttarla al massimo”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 settembre 2023) “Fino al 4-2 del terzo set tutto ha funzionato alla perfezione, poi le cose si sono complicate. Ha alzato il livello, la gente si è coinvolta moltissimo e non è stato facile chiudere. La verità è che sono molto soddisfatto del mio livello di gioco, dal primo turno del torneo di Cincinnati fino ad ora. È giunto il momento di affrontare la sfida definitiva”. Lo ha detto Novakdopo la vittoria per 6-3 6-2 7-6 in due ore e 41 minuti di gioco contro Ben Shelton. Per la decima volta in carriera il serbo raggiunge la finale a New York e per la seconda volta dovrà vedersela contro Medvedev. “Non penso a nessun tipo di record, ma sono consapevole che ogni finale che gioco alla mia età potrebbe essere l’ultima e che devoalperché è come un regalo per la mia carriera. Sono consapevole che mi trovo di fronte a ...