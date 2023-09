US Open 2023 | Djokovic e l’esultanza di Shelton Lo statunitense | “Imitazione una forma di adulazione”

(Di sabato 9 settembre 2023) Per la decima volta in carriera Novakconquista la finale degli US, dopo aver superato 6-3 6-2 7-6 in due ore e 41 minuti Ben. E alla fine sfoggia anche un’esultanza particolare, quella della telefonata, la stessa cheaveva mostrato nei quarti di finale contro il connazionale Frances Tiafoe. Una possibile provocazione, che a molti appassionati non è piaciuta.nella conferenza post gara ha tagliato corto: “Non l’ho visto se non dopo la partita. Non mi piace quando sono sui social e vedo la gente che mi dice come posso o non posso festeggiare. Se vinci la partita meriti di fare quello che vuoi. Da bambino ho sempre imparato che l’è lapiù sincera di”. us when they call about our car’s ...

Dopo essere stata accolta dal presidente indiano Narendra Modi ed aver espresso la propria solidarietà alle vittime del terremoto in Marocco , la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al G20 di ...Il solito Novak Djokovic conquista la finale degli Uscontro Medvedev, ma trova lo spazio per far parlare di sè non solo per i meriti sportivi. Il serbo, alla ricerca del il 24° trionfo in uno Slam e la quarta affermazione sul cemento di Flushing ..."Finiamola con le menzogne". Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte va all'attacco dell'esecutivo Meloni sul Superbonus in un'intervista al Corriere della Sera . "Quella del governo è una ...

Novak Djokovic (ATP 2) è a una sola vittoria dal conquistare il suo 24o titolo dello Slam. Il serbo si è qualificato per la finalissima degli US Open, già messi in bacheca nel 2011, 2015 e 2018, grazi ...CASSINO – Si è svolto nei giorni scorsi, presso il palazzo comunale di Atina, una riunione dei componenti del Partenariato relativo al progetto “Open Sport-lo sport per tutti” per l’approvazione ...