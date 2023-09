US Open 2023 | Coco Gauff alla caccia della prima volta | Sabalenka per consolidare il numero 1 WTA

(Di sabato 9 settembre 2023) Potrebbe essere ladi un’americana a Flushing Meadows dal 2017. Oppure potrebbe essere il primo rintocco di una bielorussa dopo i tre tentativi falliti da Victoria Azarenka tra 2012 e 2020.e Arynahanno questa posta in palio, in quella New York che sta provando a spingere laverso un successo che le viene predetto ormai dai celebri ottavi raggiunti a Wimbledon 2019, quando di anni ne aveva 15. Sono tanti i temi di questo ultimo atto di scena nel pomeriggio newyorkese. Il primo riguarda la capacità didi alzare il suo livello, perché nonostante il 6-4 7-5 sulla ceca Karolina Muchova i 28 vincenti e 60 errori gratuiti non hanno lasciato una grandissima impressione. Rimane però vero che proprio questo fattore, cioè una salita ...

Il russo supera la spagnolo, numero 1 del mondo. Il serbo batte Shelton Il russo Daniil Medvedev batte lo spagnolo Carlos Alcaraz e vola in finale all'US, dove domenica 10 settembre affronterà il serbo Novak Djokovic. Medvedev, testa di serie numero 3, supera in semifinale lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, per 7 - 6 (7 - 3), 6 - 1, 3 - 6, 6 - 3 ...

Decima finale agli Us Open per Novak Djokovic, che punta a tornare numero uno del mondo dato che l’attuale leader, Carlos Alcaraz — vincitore un anno fa — viene eliminato da Daniil Medvedev. Il ...Medvedev ha battuto Alcaraz in semifinale all'US Open 2023 e volerà in finale contro Djokovic. Medvedev ha superato lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, per 7-6 (7-3), 6-1, 3-6, 6-3 ...