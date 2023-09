Uomini e donne gossip | uno dei nuovi tronisti è nipote dell’attrice Laura Efrikian

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 9 settembre 2023) Brando, il giovanedella celebre attrice, ex moglie di Gianni Morandi, sarà uno deidella nuova stagione di ““, il dating show condotto da Maria De Filippi. Questa nuova edizione promette di portare emozioni e sorprese, poiché Brando intraprende un viaggio affascinante alla ricerca dell’amore in uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia. A soli 22 anni, Brando ha deciso di intraprendere la sua carriera nello spettacolo, seguendo le orme della zia, ma inizierà il suo percorso in TV cercando la sua anima gemella. Chi sarà la corteggiatrice che riuscirà a conquistare il suo cuore? Un nuovo inizio per BrandoIl ...