“Una scossa molto lunga e spaventosa | il palazzo oscillava Abbiamo passato la notte in auto” | il racconto di un’italiana che vive a Marrakech

(Di sabato 9 settembre 2023) “Noi viviamo a Gueliz, nella città moderna di, abitiamo al quarto piano ed è stato terribile, una, il custode ci ha detto di aver visto iloscillare.lain macchina per timore dello sciame sismico”. Così Lucia Valori, italiana residente ae proprietaria di un riad nella medina con il marito, guida accompagnatore e agente di viaggio, racconta a LaPresse gli attimi di terrore vissuti questa, quando un terremoto di magnitudo 6.8 si è verificato nella zona. “Qui a Gueliz i negozi sono aperti e non ci sono danni, siamo andati nellanella medina e ha invece subito crolli, ma la città è tutto sommato ...

Poi c'è stata anchedi assestamento, nessuno è rientrato, siamo stati fuori, io sono rientrato a casa molto tardi e non abbiamo dormito. Abbiamo paura che arrivi ancora qualcosa, è stata ...La terribileè stata avvertita anche in Spagna , Portogallo ed Algeria . Marocco, in dubbio ... Il centrocampista, a sologara dalla sua 50esima presenza con la maglia del Marocco , ha dovuto ...'Verso le 23, abbiamo sentitomolto violenta, ho capito che era un terremoto. Ho visto edifici muoversi e sono uscito. La gente era sotto shock e nel panico. I bambini piangevano, i ...

Il momento della scossa da una telecamera di sorveglianza. TGLA7

