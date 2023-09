Una notte con la scienza

(Di sabato 9 settembre 2023) Sono molti anni, dal 2005, che la Commissione Europea ha promosso laEuropea dei Ricercatori per facilitare l’incontro tra scienziati e cittadini e favorire...

... insieme a due amici 17enni e a un quinto al momento irreperibile, latra giovedì e venerdì ... Alla guida diMercedes Classe B con la patente di guida sospesa, si è mosso da Terracina, mentre ......cosmogonia per la città di Foligno, a cura di Festi Group, fondato nel 1982 da Valerio festi e Monica Maimone. Ad attendere il pubblico dellaBarocca sarà un racconto della nascita del ......l'assicurazione di trovarenave delle Ong ad attenderli. Ma in questo caso, inverosimile ma non impossibile, l'imbarcazione è un un peschereccio. Ad un certo punto, nell'oscurità dellain ...

Realizzato in una notte il murale per Marisa Leo, Marsala la ricorda così La Repubblica

“Mio padre mi ha chiamato all’una di notte dal Marocco, ha urlato ‘terremoto, terremoto, stiamo scappando da casa’, ed è caduta la linea. Poi sono riuscito a rintracciarlo, dovevo andare anch’io in ...E' stato convalidato l'arresto dei due maggiorenni che, insieme a due amici 17enni e a un quinto al momento irreperibile, la notte tra giovedì e venerdì scorsi hanno seminato il panico tra Terracina e ...