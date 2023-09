Un personaggio femminile memorabile Che vuve due volte e costruisce una nuova felicità attraverso il caso e l' esperienza | i libri e il sesso

(Di sabato 9 settembre 2023) Poor Things (Povere Creature!) è il Leone d’Oro della Mostra del Cinema di Venezia, edizione 80. Il film di Yorgos Lanthimos – terza volta del regista greco a Venezia dopo Alps e La Favorita – ha avuto subito un grande consenso. Piacendo a tutti, alla stampa e al pubblico, che assieme ai fan hanno subito messo Emma Stone – assente per lo sciopero SAG-Aftra – nella cinquina delle candidate all’Oscar 2024 (vedremo, e vedremo se sarà come fu con Olivia Colman, vincitrice per La Favorita). Povere Creature! Emma Stone in concorso a Venezia ...

... ilinterpretato da Emma Stone , in Povere creature! di Yorgos Lanthimos , adattamento ... Belgio) Coppa Volpi per la migliore interpretazionea: Cailee Spaeny nel film Priscilla ...... un po' a sorpresa, mette in ghiaccio la coppa Volpi per la miglior interpretazione. L'... Poche battute, sguardi persi nel vuoto, per unche riesce a commuovere senza impietosire e ...La giuria desidera evidenziare la performance di Ariane Labed in The Vourdalak per la sua precisione, grazia e compostezza e per aver ritratto unemarginato con forza e dignità."...

Venezia, 9 set. (askanews) - Ha entusiasmato Venezia "Poor Things", ("Povere Creature!") di Yorgos Lanthimos, presentato in anteprima mondiale ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Mostra Cinema Venezia 2023, Leone d’oro a Poor Things, due premi a Io capitano di Garrone ...