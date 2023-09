Un forte terremoto ha colpito il Marocco Oltre 1000 morti

(Di sabato 9 settembre 2023) Unhaquesta notte il. Il sisma, secondo l’Us Geological survey, è stato di magnitudo 6,8 della scala Richter e l’epicentro è stato localizzato 70 chilometri a sudovest di Marrakech. Secondo le prime stime ufficiali, il bilancio - destinato a salire - è di, i feriti sarebbero più di 1200, alcuni dei quali in gravi condizioni, mentre proseguono le operazioni di soccorso. La scossa è stata avvertita anche in Algeria, Spagna e Portogallo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il vertice G20, ha appreso "con dolore il tragico bilancio del devastanteche hail". Meloni, fa sapere una nota di Palazzo Chigi, "ha espresso ...

Il terremoto del 9 settembre in Marocco è un evento raro e del tutto slegato dai terremoti che ci sono stati in Italia nelle ultime ore, nei Campi Flegrei e al largo di Ancona. Il sisma si è sentito con particolare intensità a Marrakesh, Agadir, Rabat e Casablanca. "Finora siamo riusciti ad entrare in contatto con tutte le segnalazioni" riguardo agli italiani in Marocco colpito nella notte da un sisma. Lo ha riferito l'ambasciatore d'Italia a Rabat, Armando Barucco, parlando con RaiNews24. Barucco ha confermato che al momento non risultano italiani coinvolti: "Monitoriamo di ora in ora ..."

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la regione di Marrakesh-Safi in Marocco. Il terremoto ha avuto un epicentro situato a 71,8 km a ...Il terremoto del 9 settembre in Marocco è un evento raro e del tutto slegato dai terremoti che ci sono stati in Italia nelle ultime ore, nei Campi Flegrei e al largo di Ancona. A spiegarlo al TG LA7 è ...