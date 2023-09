Un filo rosso unisce i terremoti di Ancona e dei Campi Flegrei? Parla il vulcanologo

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 settembre 2023) Prima il terremoto ai, poi quello ad. Ed ora il dramma in Marocco con il secondo bollettino chedi almeno 632 morti. Il tema delle scosse viene affrontato da Repubblica con Nicola Alessandro Pino,esperto dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv: “La breve scossa di magnitudo 3.9 avvertita adnon è collegata al sisma di giovedì della zona dei. Quello campano ha origine vulcanica, e ainon ci aspettiamocapaci di far danni. Dal 2005 la sismicità in zona è aumentata sia quantitativamente, sia per energia rilasciata. La roccia non è in grado di accumulare molto sforzo e imassimi che possono ...