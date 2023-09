Un devastante terremoto in Marocco | oltre mille morti | ansia per 200 italiani

(Di sabato 9 settembre 2023) La conferma dei dettagli dal nostro giornale partner Quotidiano.net: 'Una forte scossa di- magnitudo 7 della scala Richter - ha colpito la regione di Marrakech, in, provocando 1.

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delche ha colpito il Marocco. Il ministero dell'Interno marocchino ha dichiarato che i morti sono 1.037 a cui si aggiungono almeno 1.204 feriti, di cui 721 sono gravi. Il ministero ...di magnitudo 7 oggi in Marocco. Almeno 1000 i morti e 672 i feriti secondo le ultime news della tv di stato Al Aoula. Tra i feriti, molte persone versano in gravi condizioni. Il ...Unin Marocco: oltre mille morti, ansia per 200 italiani. La città più colpita, con danni anche ai monumenti, è stata la bellissima Marrakech. La conferma dei dettagli dal nostro ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Circa 1000 le vittime e almeno 1200 i feriti - Alle 16.45 circa l'arrivo a Malpensa di un volo da Casablanca con gli italiani scampati al terremoto - Alle 16.45 circa l'arrivo a Malpensa di un volo da Casablanca co RaiNews

Il terremoto di oggi è avvenuto sullo stesso asse- Le scosse ... come quella esplosiva e dalla portata devastante avvenuta 40.000 anni fa, o la più recente, del 1538 e la più piccola osservata ai ...La Comunità marocchina in Italia sta vivendo 'momenti terribili', dopo il violentissimo sisma che ha colpito il Marocco provocando più di mille vittime. Racconta all'Adnkronos Ahmed Ouagandar, Preside ...