Ultime Notizie – varianti più diffuse a settembre 2023 | sintomi e nuove regole

(Di sabato 9 settembre 2023) Aumentano i contagi e i morti Covid in Italia così come il tasso di positività. Nell’ultima settimana del bollettino, che va dal 31 agosto al 6, è stato del 12,6%, 2,1 punti percentuali in più rispetto al 10,5% del periodo 24-30 agosto. I casi dell’ultima settimana sono stati 21.309 in aumento del 44% rispetto ai 14.863 della scorsa settimana, e 94 decessi con un aumento del 45% circa rispetto ai 65 del periodo 24-30 agosto. “Abbiamodi #Covid che stiamo monitorando ma nessuna sembra più preoccupante del solito” scrive Fabrizio Maggi, direttore dell’Unità di Virologia e laboratori di Biosicurezza dell’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in un post su Facebook. “Il virus ha preso la direzione dell’adattamento verso il suo ospite, cioè noi. E questo, anche grazie alla copertura ...