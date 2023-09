Ultime Notizie – Roma | volontaria aggredita a Tor Bella Monaca

(Di sabato 9 settembre 2023) Colpita con una bottiglia di Coca cola vuota che le ha fratturato il braccio solo perché, insieme ad altre donne del quartiere e all’associazione Tor Più, stava pulendo via Scozza. E’ successo questa mattina aa Maricetta Tirrito,da sempre impegnata nel sociale,da un uomo di origine nordafricana mentre ripuliva la strada. “Quell’uomo, uno dei tanti spacciatori di zona, ha prima offeso le donne impegnate a ripulire quella che è una delle vie di Torabbandonate al degrado, poi le minacce perché evidentemente ‘occupavamo’ la sua piazza di spaccio, infine quella bottiglia lanciata contro un sasso in direzione della– racconta all’Adnkronos il presidente del VI Municipio Nicola Franco, stamattina sul posto ...

Come riporta 'Fanpage', in via della Pisana sono ancora presenti i vigili del fuoco per lefasi delle operazioni di spegnimento . Il precedente nei pressi di Magliana. Per la seconda volta nel ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiIl fine settimana targato Friuli Doc entra nel vivo ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...

Ultime notizie. Intesa al G20 sul corridoio economico India-Golfo-Europa Il Sole 24 ORE

Bonus Carburante, una formula che è tornata a far discutere molto nelle ultime ore. Scopriamo di cosa si tratta. Il carburante continua a destare davvero molte preoccupazioni in Italia. Lo dimostrano ...Genova - Lunedì 11 settembre, conferenza stampa del segretario di Azione Carlo Calenda a Genova. Verranno presentati i nuovi ingressi nel partito in Liguria: insieme a Calenda, parteciperanno il consi ...