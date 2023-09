Ultime Notizie Roma del 09-09-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 settembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Marocco in apertura devastante terremoto di magnitudo 7 più di 900 i morti e aumentano i feriti secondo gli ultimi aggiornamenti molte persone che versano in gravi condizioni il bilancio dei feriti per il momento che girano intorno a 1000 e destinato a crescere il Sisma ha avuto luogo alle 23:11 ieri ed è stato di magnitudo 6.0 della scala Richter l’epicentro è stato localizzato a 70 chilometri a sud-ovest di Marrakech ad una profondità di 18,5 km secondo il centro nazionale per la ricerca scientifica e tecnica di Rabat la magnitudo è stata di grado 7 sulla scala Richter a seguire il centro sismologico euro-mediterranea localizzato Alpi 10:20 per forza avuto magnitudo 4.8 Il gatto ha detto che è molto più grave che abbia mai colpito il paese ...