Ultime Notizie Roma del 09-09-2023 ore 19 | 10

(Di sabato 9 settembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferri andiamo in Marocco in apertura la forte scossa di terremoto magnitudo 7 della scala Richter ha colpito la regione di Marracash provocando quasi 900 morti e più di 700 feriti ieri sera alle 23:11 e il bilancio del disastro continua a salire numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà dei leader mondiali agli altri quello della prendere Giorgia Meloni che hanno infettato la piena disponibilità dell’Italia è il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio Tagliani conferma circa 200 italiani presenti per ora nessun ferito l’epicentro è stato localizzato al centro del paese 72 km a sud-ovest di Marrakech la cosa però è stata sentita lungo tutta la dorsale Atlantica dire dall’altro versante della catena montuosa Casablanca fino a Rabat il movimento ondulatorio ...

"Nellesettimane osserviamo una ripresa dei casi per l'emergere delle nuove sottovarianti e per gli effetti della stagione estiva, ma la gran parte sono infezioni lievi , localizzate alla alte ...Reina, nellesettimane, aveva noleggiato un'auto al cui interno la polizia ha trovato altri ...'L'incarico peritale deve essere conferito' e 'comunque la Procura non può e non vuole dare...

Ultime notizie. Intesa al G20 sul corridoio economico India-Golfo-Europa Il Sole 24 ORE

La Spezia – La Serie B è ferma, ma i problemi in casa Spezia Calcio non si arrestano. Gli ultimi due sono di natura fisica e riguardano Petko Hristov e Christian Cugnata, entrambi usciti malconci dall ...Jorge Martín non ha fatto tutto a modo suo questo fine settimana. Già a Barcellona e poi al suo arrivo a Misano per la conferenza stampa di giovedì, lo spagnolo aveva avvertito che il Gran Premio di ...