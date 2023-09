Ultime Notizie Roma del 09-09-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

Una forte scossa di terremoto magnitudo 7 della scala Richter ha colpito la regione di Marrakech in Marocco provocando 820 morti e 672 feriti per terra ha tremato ieri sera alle 23:11 e il bilancio del disastro continua a salire numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà dei leader mondiali per gli altri quello della prendere Giorgia Meloni che hanno infettato la piena disponibilità dell'Italia il vicepremier è ministro degli Esteri italiani conferma circa 200 italiani presenti per ora nessun ferito l'epicentro è stato localizzato al centro del paese 72 km a sud-ovest di Marrakech la scossa però è stata sentita lungo tutta la dorsale Atlantica d'agadir e dall'altro versante della catena montuosa Casablanca fino a Rabat il movimento ondulatorio durato circa 30 secondi ...