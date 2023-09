Ultime Notizie Roma del 09-09-2023 ore 14 | 10

(Di sabato 9 settembre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito la regione di Marrakech in Marocco provocando oltre 600 morti più di 300 feriti il bilancio è destinata a crescere a Marrakech urgente per le donazioni di sangue i sismografi hanno registrato la scorta alle 23:11 di ieri venerdì 8 settembre l’epicentro è stato localizzato al centro del paese a 16 km dal villaggio Tata India kumbh solidarietà dell’Unione Europea pronti a dare tutti gli aiuti necessari meloni dolore per il tragico bilancio pieno sostegno dell’Italia Tagliani circa 200 nella zona colpita dal sisma non risultano feriti in una modelli super blindata iniziato il Summit G20 e prendi lavori il premier indiano narendra modi Ha detto il mondo soffre di una crisi di fiducia poco dopo annunciato che l’unione ...

Almeno 820 i morti e 672 i feriti secondo lenews della tv di stato Al Aoula. Tra i feriti, ... ha detto Michel, definendo "terribili" lesul sisma. "L'Ue è pronta a sostenere il Marocco

LECCE - Per il Lecce di Roberto D'Aversa non c'è solo l'ottimo avvio in campionato, con 7 punti in tre gare, ma anche un nuovo acquisto. È fatta per Nicola Sansone, la scorsa stagione al Bologna: doma ...MANILA - Inutile giraci intorno, oggi il vero “Datome Day” in tutto e per tutto. L’ultima in nazionale e l’ultima in assoluto per il capitano azzurro. Entra in campo ...