Ultime Notizie Roma del 09-09-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le forti scosse di terremoto hanno colpito nella notte in Marocco centrale dopo ore di incertezza arrivato un primo bilancio ufficiale fornito dal Ministero dell’Interno marocchino i morti sarebbero 296 X 153 Ma con tutta probabilità è un conto destinata ad aggravarsi di Ora in ora le vittime Sono concentrate per lo più nella provincia di Marrakech in quella di ha guardate più molte vittime dicevamo la prima cotta 11 minuti dopo la mezzanotte italiana di magnitudo 6.0 8 la seconda 00:30 di magnitudo 4.9 Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni la Francia condanna fermamente l’organizzazione da parte della Russia direzione infarto sul territorio ucraino e in particolare nella Repubblica nella città di Sebastopoli nonché nelle regioni di donne sul organizzatori esce che non l’ha ...