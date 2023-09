Ultime Notizie – MotoGp San Marino 2023 | a Misano Martin in pole e terzo Bagnaia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 9 settembre 2023) E' di Jorgesu Ducati Pramac laposition nel Gp di Sandicon il tempo record della pista di 1.30.390. Secondo posto per Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR 46, a 397 millesimi, ePeccosu Ducati, a +0?436. Un grande risultato per il ducatista dopo il terribile volo del Gp di Catalunya di domenica scorsa. Parte quarta l'Aprilia di Maverick Vinales, quinto Daniel Pedrosa, sesto Aleix Espargarò, settimo Brad Binder, ottavo Luca Marini, nono Marc Marquez e decimo Miguel Oliveira. Alle 15 la Sprint Race.