Ultime Notizie – Mostra Cinema Venezia 2023 | Seydou Sarr miglior esordiente

(Di sabato 9 settembre 2023) “Grazie a tutti, scusate… davvero, non ci sono parole”. Piange sul palco il giovane senegalese, nel ricevere il Premio Marcello Mastroianni per la sua interpretazione nel film di Matteo Garrone, ‘Io capitano’ all’80madeldi. Il riconoscimento è dedicato ad un giovane attore emergente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione