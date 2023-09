Ultime Notizie – G20 India 2023 | il nodo Ucraina al vertice oggi e domani

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 9 settembre 2023) Il G20 “darà l’idea del potenziale dell’”. Il premier Narendra Modi lo ha ripetuto più volte in questi mesi, ora l’occasione è arrivata: sabato 9 e domenica 10 settembre si tiene a Nuova Delhi ildei leader del Gruppo delle 20 economie più forti al mondo, che dovrebbe segnare la consacrazione di un anno in cui l’ha superato la Cina per popolazione e per la crescita della sua economia. Consacrazione a cui il presidente cinese Xi Jinping non voleva probabilmente assistere: è il grande assente delinsieme al presidente russo Vladimir Putin, rimasto a casa per evitare imbarazzi e messe sotto processo, lui che è già stato raggiunto da un mandato di arresto internazionale. In una Nuova Delhi blindata e irriconoscibile, tirata a lucido, senza traffico e gente per strada, con le baraccopoli ...