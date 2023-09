Ultime Notizie – G20 India 2023 | assenti solo Xi Jinping e Putin | i partecipanti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 9 settembre 2023) Saranno una quarantina tra capi di Stato e di governo e vertici delle organizzazioni internazionali presenti sabato e domenica a Nuova Delhi per il G20, vertice nel quale spiccano le assenze di Vladimire Xi. Il presidente russo – raggiunto da un mandato di arresto internazionale della Corte dell’Aja, cui l’comunque non aderisce – ha delegato in sua vece il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, mentre il presidente cinese – che non ha spiegato le ragioni della sua assenza, ma probabilmente ha deciso di non andare per le dispute territoriali con l’– si farà rappresentare dal premier Li Qiang. Ecco la lista dei leader presenti in ordine alfabetico: G20 – Arabia Saudita: Mohammed bin Salman – Argentina: presidente Alberto Fernandez – Australia: premier Anthony Albanese – Brasile: presidente ...