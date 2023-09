Ultime Notizie – Eredità Silvio Berlusconi | accordo vicino su divisione | le ultime news

(Di sabato 9 settembre 2023) Sembra vicina un’intesa tra i cinque figli diper l’accettazione dell’del padre senza beneficio di inventario. L’annuncio, secondo quanto si apprende, potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, quindi a poco più di tre mesi dall’apertura del testamento del fondatore di Fininvest ed ex presidente del Consiglio, avvenuta nello studio del notaio milanese Arrigo Roveda lo scorso 5 luglio. L’accettazione senza riserve dell’è un passo che sicuramente imprime una spinta alla macchina della successione che nel caso di patrimoni cospicui può impiegare molti mesi se non anni a giungere al termine. I legali che sono Luca Fossati per Marina e Piere Carlo Rimini per Barbara, Eleonora e Luigi...

Come riporta 'Fanpage', in via della Pisana sono ancora presenti i vigili del fuoco per lefasi delle operazioni di spegnimento . Il precedente nei pressi di Magliana. Per la seconda volta nel ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiSi sente male vicino alla casa forestale della ...

Ultime notizie. Intesa al G20 sul corridoio economico India-Golfo-Europa Il Sole 24 ORE

I legali che sono Luca Fossati per Marina e Pier Silvio Berlusconi e Carlo Rimini per Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi sarebbero al lavoro nel weekend per gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ...L'ex Miss Latina Argentina 2013, Candelaria Solorzano, è stata rimpiazzata da un'altra Miss: ecco chi vestirà i il ruolo della Gatta Nera nel game show de Il Mercante in Fiera.