Ultime Notizie – cosa sono e come funzionano

(Di sabato 9 settembre 2023) I missili Atacms all’Ucrainaun’opzione concreta nella guerra che Kiev combatte contro la Russia. Secondo lenews, gli Stati Uniti potrebbero inviare le nuovi armi – Army Tactical Missile System – nel prossimo pacchetto di aiuti annunciato solo pochi giorni fa. La decisione definitiva, al di là dei segnali provenienti dall’amministrazione Joe Biden, non è stata ancora presa. Ma perché i missili sarebbero così importanti? Gli Atacms hanno una gittata di 300 chilometri e poscambiare la traiettoria in volo per non essere intercettati. Una potenza e una precisione di fuoco finora mai posseduta dall’esercito ucraino. Proprio la potenziale minaccia contro obiettivi oltreconfine in Russia, e la possibile conseguente escalation del conflitto, ha frenato finora gli alleati occidentali. Ma la lentezza della ...

Buoneper la Fiorentina e per Italiano perché Yerry Mina ha giocato la partita con la sua Colombia da titolare Buoneper la Fiorentina e per Italiano perché Yerry Mina ha giocato la partita con la sua Colombia da titolare. Arrivato da svincolato nel mercato estivo, il centrale non ha ancora trovato ...... nel caso emerganodi reato ovvero su richiesta della stessa AG. Secondo una stima ... sfruttandone la vulnerabilita' economico finanziaria di queste. In altre parole, le mafie si offrono ...Nelleore hanno perso la vita un ragazzo di 27 anni di Mortara, in Piemonte, colpito da un malore mentre lavorava in banca, mentre un uomo di 75 anni è stato schiacciato dal ribaltamento del ...

Ultime notizie. Intesa al G20 sul corridoio economico India-Golfo-Europa Il Sole 24 ORE

La sfida per il settimo posto al Mondiale contro la Slovenia segnerà l'ultima apparizione del capitano con la maglia azzurra ...Inutile giraci intorno, oggi il vero “Datome Day” in tutto e per tutto. L’ultima in nazionale e l’ultima in assoluto per il capitano azzurro. Entra in campo dopo sette minuti, sbaglia due triple e si ...