Ultime Notizie – convalidati oggi i 2 arresti dei maggiorenni Il più grande era alla guida con patente sospesa

(Di sabato 9 settembre 2023) E’ stato convalidatol’arresto dei dueche, insieme a due amici 17enni e a un quinto al momento irreperibile, la notte tra giovedì e venerdì scorsi hanno seminato il panico tra Terracina e San Felice Circeo, sparando all’impazzata piombini ad aria compressa. Il più, 21enne di origini maghrebine, ma residente a Frosinone, già noto per stupefacenti come anche uno dei più giovani del gruppo, è ora ai domiciliari come il ‘complice’ appena 18enne.di una Mercedes Classe B con ladi, si è mosso da Terracina, mentre da una carabina, forse impugnata a turno dai quattro in auto, il gruppo sparava piombini centrando a caso i passanti. Tre sono stati feriti nella parte alta del colpo, collo e ...

webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ultime notizie. Intesa al G20 sul corridoio economico India-Golfo-Europa Il Sole 24 ORE

Ci sono momenti di solitudine che cadono all’improvviso come una maledizione, nel bel mezzo di una giornata. Sono i momenti in cui l’anima non vibra più. Tragedia sfiorata nelle scorse ore nel Salento ...A Repubblica, l'amico a cui la scrittrice ha chiesto di farsi carico della sua eredità parla per la prima volta della casa che Michela Murgia ha voluto comprare prima di morire e di come ha vissuto gl ...