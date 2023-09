UFFICIALE- Mercato Lecce | arriva Nicola Sansone

(Di sabato 9 settembre 2023)pescato tra l’elenco degli svincolati. Il giocatore ha trovato l’accordo con ile da lunedì, dopo le visite mediche sarà a disposizione di Roberto D’Aversa., l’arrivo diA comunicarlo la stessa società salentina ufficialmente: “L’U.S.comunica che il calciatore, esterno offensivo classe ’91 nella stagione scorsa al Bologna, domani sarà aper poi sottoporsi lunedì alle visite mediche di rito.“ L’attaccante era svincolato dal Bologna già dallo scorso giugno e quindi arriverà aa parametro zero. Non si sanno ancora le cifre dell’ingaggio e la durata del ...

FOTOGALLERY Twitter Brescia %s Foto rimanenti Calciomercato Brescia,l'arrivo di Fares ... Bari protagonista dell'ultimo giorno dicon quattro acquisti, tra cui Acampora e Aramu. Il ...Rotturacon l'allenatore. Ed ecco che si potrebbe creare l'occasione per la Juventus che già lo ... come aveva sognato e immaginato la Juventus, ma potrebbe diventare un'occasione di, ...Ovviamente dobbiamo attendere il testo del decreto in Gazzettaper capire esattamente ... L'effetto come tutti ricordiamo fu soltanto quello di sviluppare ilnero e il contrabbando, ...

Il mercato degli svincolati: Sansone ufficiale al Lecce, Pereyra torna ... Eurosport IT

(TUTTO mercato WEB) TuttoNapoli.net Toccherà all'esterno della Lazio completare il tridente offensivo della nuova Italia di Luciano Spalletti, per l'esordio del nuovo commissario tecnico (Tutto Napoli ...Qualche interessamento e qualche offerta c’è stata, ma l’ex Atalanta non ha ancora scelto. Il mercato è ufficialmente concluso, ma le società hanno ancora del tempo per poter tesserare gli svincolati.