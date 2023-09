UFFICIALE – Mercato Genoa | Biraschi in Turchia

Leggi su 11contro11

(Di sabato 9 settembre 2023)in. Rescinde con ile torna nella squadra in cui ha giocato lo scorso anno. Ildel Grifone è ancora in fermento. Davidetrovano l’accordo per rescindere consensualmente il contratto che legava il giocatore fino a fine campionato. Il giocatore è così libero di trovare un accordo per un trasferimento definitivo in: il difensore passa a titolo definitivo al Faith Karagumruk, con un contratto annuale, scadenza giugno 2024, con cui ha già giocato in prestito nella scorsa stagione.inA Istambul Birasci troverà una nutrita colonia di giocatori Italiani come il suo ex ...