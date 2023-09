Ucraina | Usa verso invio di missili a lungo raggio Atacms a Kiev | Lavrov | Vogliono bombardare gasdotti Turkish e Blue Stream

Nuova Delhi, 9 set. Il nesso clima - energia e' sempre piu' importante in una fase nella quale il mondo continua ad affrontare gli effetti a cascata della crisi innescata dalla guerra di aggressione ...'Il nesso clima - energia è sempre più importante in una fase nella quale il mondo continua ad affrontare gli effetti a cascata della crisi innescata dalla guerra di aggressione russa all'e dall'uso delle forniture energetiche come un'arma di ricatto da parte di Mosca'. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla prima sessione del G20, ...Con l'arrivo del presidenteJoe Biden e del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman al ... Accordo sherpa G20 sul linguaggio da usare per l'Gli sherpa dei Paesi del G20 hanno ...

Guerra in Ucraina, gli Usa rompono gli indugi: ecco i missili a lungo raggio Atacms Il Tempo

(Adnkronos) – Gli sherpa del G20 hanno raggiunto un accordo sul linguaggio della dichiarazione relativo alla guerra in Ucraina, superando le divergenze ancora rimaste tra la Russia ed il resto del gru ...Una scelta che può cambiare la guerra. Gli Stati Uniti invieranno probabilmente all’Ucraina per la prima volta i missili a lungo raggio ...