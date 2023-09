Ucraina | Musk | “Mai promesso copertura Starlink per la Crimea”

(Di sabato 9 settembre 2023) La replica alle rivelazioni via social dell'autore di una biografia sul miliardario Elonnega di aver sabotato l’attacco dell’contro la flotta russa nel Mar Nero. Il motivo, dice il magnate, è semplice:non ha maia Kiev lasatellitaresulla. Il numero 1 di Space X – nonché di X e di Tesla – dall’inizio della guerra ha messo a disposizione di Kiev la rete satellitareche consente all’di mantenere comunicazioni in ambito civile e militare. “I termini di servizio proibiscono chiaramente l’uso diper operazioni militari offensive, dato che siamo un sistema civile. Loro chiedevano qualcosa che era espressamente vietato”, spiega ...

