Ucraina | Musk | Mai promesso copertura Starlink per la Crimea

Il Vice Primo Ministro dell', Mykhailo Fedorov, aveva chiesto adi ripristinare la connettività satellitare per i droni sottomarini. Mykhailo Podolyak, consigliere del Presidente Zelensky,...Il magnate nega di aver disattivato Starlink per ostacolare gli attacchi in Crimea: "La rete era già spenta, serve una tregua". Da Kiev schiaffo al Papa: "Filorusso, non può trattare". Volodymyr ...... "Non c'è nulla di cui essere fieri" 13:42 Dichiarazione G20: "Attuare pienamente l'accordo sul grano" 13:26 G20 dichiarazione condanna uso della forza in, ma non cita Mosca 13:01: "Mai ...

Elon Musk ha spento Starlink per ostacolare un attacco ucraino alla flotta russa Linkiesta.it

Le esplosioni misteriose della regione di Belgorod 14 ottobre - Elon Musk chiede al Pentagono di finanziare la rete satellitare Starlink della resistenza ucraina 13 ottobre - Il Canada, la Germania e ...Non possiamo rassegnarci a considerare normale che un imprenditore privato decida in autonomia o, comunque, al di fuori di qualsiasi processo democratico, chi ...