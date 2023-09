Ucraina-Inghilterra | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di sabato 9 settembre 2023) Calcio d'inizio segnato per le ore 18:00 di questa sera, sabato 9 settembre. La sfida è valida per le qualificazioni a EURO2024

Ucraina-Inghilterra, pronostico: l'Under 2.5 è a quota 2.00 La Gazzetta dello Sport

SKOPJE (Macedonia) - La prima Italia di Luciano Spalletti è subito chiamata a fare risultato, infatti al gli Azzurri affrontano la Macedonia del Nord match valevole la quinta giornata del girone C di ...Il match tra Macedonia del Nord e Italia, valido per le qualificazioni a Euro 2024, verrà trasmesso in chiaro su Rai 1. L'incontro sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet su Rai ...