Ucraina-Inghilterra 1-1 | Southgate | “Quando non si riesce a vincere meglio prendere un punto”

(Di sabato 9 settembre 2023) L’non va oltre il pareggio contro l’e il commissario tecnico Garethprova a vedere il bicchiere mezzo pieno: “non siprendersi il”, ha affermato il ct ai microfoni della tv d’oltremanica al termine del match. “Siamo stati noi ad avere il controllo del gioco, creando diverse occasioni da gol purtroppo non concretizzate. A questoprendersi unche è importante in ottica qualificazione. SportFace.

Le parole di Kyle Walker, difensore dell', dopo il pareggio con l', arrivato grazie alla sua rete L'ha pareggiato con l', nella partita di qualificazione per gli Europei. Il risultato è arrivato grazie al gol di Walker, la sua prima con la maglia dei Tre Leoni.

L’Italia si qualifica agli europei se... La classifica del Gruppo C aggiornata e il regolamento ...Finisce 1-1 la gara tra le squadre che compongono il girone degli azzurri. Il romanista in campo 66' nell'1-0 contro l'Azerbaijan ...